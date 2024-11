Masella, grande successo per la festa d’Autunno

StrettoWeb

di Claudia Pugliese – Sabato 16 Novembre grande successo a Masella per la festa d’Autunno. Un sano e contagioso divertimento per i tanti presenti, presso il Salone parrocchiale a Masella. Il parroco della comunità masellese, don Giovanni Zampaglione, ringrazia tutto lo staff di volontari della parrocchia Ss. Cosma e Damiano, che ha organizzato, con impegno, spirito di collaborazione e grande entusiasmo, la serata. Un plauso va allo chef Fortunato Stellittano, che sin dal primo pomeriggio di sabato, ha preparato assieme alla moglie Consolata, la trippa e i fagioli.

“Ben vengano questi momenti di aggregazione e comunione che servono a ritrovarci e stare insieme”, afferma don Giovanni. Continua il sacerdote: “è una gioia per me vedere una comunità, che vive la vera comunione”. A tal proposito, mi piace citare un proverbio africano: “se si sogna da soli, è solo un sogno. Se si sogna insieme (come comunità di Masella) è la realtà che incomincia”. Sempre don Zampaglione sottolinea che “bisogna continuare a sognare e a vivere la realtà volendoci bene e gareggiando nello stimarci a vicenda”. All’inizio della serata, don Giovanni Zampaglione ha consegnato un premio “speciale” al cantautore calabrese Oscar Zaccuri, per il suo impegno nel sociale. L’artista ha voluto aprire la serata della festa autunnale, serata che è proseguita con degustazioni di amari, musica (organetto e tamburello), ma soprattutto tanto divertimento.

Le riprese della serata e le interviste ai presenti sono state curate da Graziano Tomarchio TV. La collaborazione e lo spirito di gratuità hanno radunato uno staff di volontari che hanno reso possibile una festa d’Autunno indimenticabile, fortemente voluta dalla guida della comunità di Masella, il parroco don Giovanni Zampaglione.

