Marsala: intitolata una via al primo sindaco eletto nel dopoguerra

Fu il primo sindaco ad essere eletto in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Si tratta di Luca Frazzitta, classe 1916, eletto dal Consiglio comunale sindaco di Marsala il 27 aprile 1946. Martedì prossimo, l’amministrazione del sindaco Grillo gli intitolerà una via. Sarà il tratto di via Armando Diaz che va dall’incrocio con via Sibilla al lungomare Boeo. Frazzitta era uno dei 40 consiglieri comunali eletti il 7 aprile 1946. Anche il Consiglio comunale marsalese fu il primo ad essere eletto in Italia dopo il ventennio fascista e il secondo conflitto mondiale.

Ancor prima del referendum per scegliere tra monarchia e repubblica (2 giugno 1946), quando Marsala fu l’unica città medio-grande del Meridione a scegliere la seconda. Non a caso, poco meno di due mesi prima, il Consiglio eletto fu a larga maggioranza di centrosinistra. A trionfare, con 12 consiglieri eletti (tra questi, anche Luca Frazzitta e l’allora 23enne Salvatore Grillo, poi vice presidente dell’Ars e assessore regionale all’Industria, nonché padre dell’attuale sindaco Massimo Grillo) fu il Pri, seguito a ruota dal Pci con 9 consiglieri (tra questi, il futuro senatore Vito Giacalone), e dal Psi con 8. Luca Frazzitta, insegnante di materie umanistiche, si dimise da sindaco il 15 ottobre dello stesso anno per dedicarsi nuovamente alla scuola. E’ deceduto, all’età di 92 anni, il 20 luglio 2008.

