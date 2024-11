Manovra, la Lega punta su 35 emendamenti: più soldi per il Ponte sullo Stretto, meno tasse su Bitcoin e criptovalute | DETTAGLI

StrettoWeb

Sono 35 gli emendamenti alla manovra su cui la Lega ha deciso di puntare, proponendoli come supersegnalati. C’è innanzitutto l’innalzamento da 30 a 50 mila euro della soglia di reddito da lavoro dipendente o da pensione entro la quale si può godere della flat tax per le prestazioni professionali autonome. Ci sono poi le risorse aggiuntive per il Ponte sullo Stretto. Tra le proposte inserite nel documento dei supersegnalati della Lega che circola, anche la riduzione dal 42% al 28% della tassazione sulle criptovalute e l’incentivo all’acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica.

