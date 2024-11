Manifestazione di CasaPound, polemica sugli scontri a Bologna: si infiamma la campagna elettorale per le regionali

A Bologna ieri c’era anche Elly Schlein: “la marcia nera di Casa Pound è uno sfregio che Bologna non merita. I fascisti li abbiamo già fermati, li fermeremo ancora. Le associazioni neofasciste vanno sciolte”. Per il Pd “spetta a chi ha responsabilità di governo garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare l’ordine pubblico. Si tratta di un principio elementare stabilito dal diritto costituzionale che invece viene ignorato dalla maggioranza che preferisce tanto per cambiare buttare la palla nel campo dell’opposizione e attaccarla”, commenta Marta Bonafoni.

“I neofascisti non devono avere il diritto di cittadinanza”

Nicola Fratoianni di Avs: “i neofascisti non devono avere il diritto di cittadinanza, non devono avere piazze, ancor più in questa città a due passi da quella stazione teatro dell’orrenda strage fascista del 1980”.