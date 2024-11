Mancata iscrizione in campionato? Le regole cambiano: rivoluzione in Consiglio Federale

StrettoWeb

Niente più iscrizioni in sovrannumero in Serie D per chi non si iscrive in Serie C. Le società potranno ripartire dai campionati regionali, al massimo dall’Eccellenza. Chi invece non si iscrive in Serie D, potrà ripartire dalla D, come accaduto alla Reggina oltre un anno fa. C. E’ questa la nuova decisione assunta dal Consiglio Federale, per evitare “esclusioni pilotate”, ovvero esclusioni di società che preferiscono non iscriversi, non pagando più nulla e poi ripartendo dalla categoria subito successiva. Quello che è accaduto alla Reggina nel 2015 (ripartenza da Praticò dopo non iscrizione di Foti) non potrà più accadere,

Così si legge nella nota del Consiglio Federale:

“In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, di almeno due categorie inferiori rispetto a quello professionistico di origine, anche in soprannumero, purché la stessa società:

a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato;

b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC”.

“Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E’ facoltà del Presidente, d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo”.

