In alcuni comuni della Sicilia le scuole rimarranno chiuse anche domani, giovedì 14 novembre. Stavolta l’allerta meteo non c’entra in quanto domani tornerà a splendere il sole ma i sindaci stanno predisponendo la chiusura degli istituti per controlli nelle strutture degli stessi dopo il violento maltempo che fino ad oggi ha colpito la Regione.

Ecco l’elenco dei Comuni in cui i Sindaci hanno deciso di chiudere le scuole:

Giarre

Riposto

Mascali

Viagrande

Acireale (solo superiori)

