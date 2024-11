Maltempo, pioggia e tornado a Palermo: problemi all’aeroporto, voli dirottati

StrettoWeb

In queste ore la Sicilia è nuovamente colpita da piogge e temporali dopo i fenomeni dei giorni scorsi. Nella zona di Palermo si è formata una cella temporalesca che ha causato una tromba marina vicino alla costa nei pressi dell’aeroporto di Punta Raisi. A causa del maltempo in atto nella zona dell’aeroporto, è stato dirottato a Catania il volo British Airways in arrivo da Londra Heathrow. Forti piogge stanno colpendo il capoluogo siciliano, così come le borgate di Sferracavallo e Mondello, con allagamenti segnalati in Viale Regione Siciliana Nord/Ovest Palermo nord.

