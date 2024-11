Maltempo, neve a novembre in Calabria: temperature in picchiata

StrettoWeb

Prima imbiancata sui monti della Calabria. Alla vigilia dell’ingresso della stagione meteorologica invernale, pochi centimetri di neve fresca sono caduti nelle ultime ore sulle cime più alte della regione, in particolare in Sila e sul Pollino. Le temperature, con l’arrivo di un fronte di aria polare, sono scese di parecchi gradi anche nel resto della regione dove è stata la pioggia a farla da padrona e dove il cielo rimane coperto con timidi sprazzi di sole.

Per le prossime ore si prevedono ulteriori abbassamenti delle temperature che, allo stato, su Sila e Pollino sono già sotto lo zero. Nuove nevicate in giornata sono previste anche sull’Aspromonte e sulle Serre. In tarda serata e nella notte altre precipitazioni nevose dovrebbero verificarsi su Sila e Pollino. La stessa situazione dovrebbe riproporsi domani con neve, però, presente a quote via via più alte.

prima neve anche a Gambarie in Aspromonte, con grandine in collina e forte pioggia a Reggio Calabria dove la temperatura è crollata a +9°C in pieno giorno, come se fossimo a gennaio o febbraio. Farà ancora più freddo in serata e la pioggia si intensificherà ulteriormente.

