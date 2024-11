Locri: data alle fiamme l’auto di un noto penalista

StrettoWeb

Data alle fiamme nella notte a Locri, l’auto dell’avvocato Pino Mammoliti. Il rogo ha distrutto completamente l’auto che si trovava parcheggiata sotto casa, in poco tempo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno avviato le indagini. Il legale, noto penalista, è da tempo impegnato anche in politica e presidente del tribunale per i diritti del malato.

