Regionali, Locatelli: “in Umbria dobbiamo continuare su questa strada”

StrettoWeb

“Dobbiamo continuare lungo questa strada. Abbiamo iniziato un lavoro impegnativo, di cambiamento, di dimostrazione a tutti i cittadini che, dopo 50 anni in cui in realtà la situazione in Umbria era drammatica, quando si vuole le cose si possono cambiare”, così la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, durante il punto stampa che si è svolto oggi in Prefettura a Perugia.

“Io ho trovato un territorio meraviglioso – ha detto ancora il ministro riferendosi all’Umbria – ricco di possibilità e di occasioni che hanno iniziato ad essere sfruttate e valorizzate, nell’ambito sociale ma in tutti i settori della vita quotidiana. Ma, soprattutto, ho trovato una regione che è stata capace di mettere al centro le persone, le famiglie e il territorio. Dobbiamo continuare così con Donatella Tesei”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.