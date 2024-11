La letterina a Babbo Natale che commuove l’Italia: “portami una nuova protesi”

StrettoWeb

Chiede a Babbo Natale una protesi nuova per uno dei femori affetto da una grave patologia diagnosticata quando era ancora in grembo della sua mamma. E’ questa la richiesta di Samuel, bimbo veneto di sei anni. Il piccolo ha scritto una lunga letterina a Babbo Natale per raccontargli la sua storia e chiedere, come regalo sotto l’albero la protesi nuova.

A Babbo Natale il piccolo ha messo in fila tutte le tappe della sua storia e i tanti viaggi sanitari per curare la sua patologia emersa già quando “ero ancora nella pancia” e affrontata prima ancora di venire al mondo a Vicenza, all’ospedale di Verona e poi all’ospedale Gaslini di Genova.

“Va beh, sono bellissimo anche se ho la gambetta corta” scrive a Babbo Natale, Samuel, cui viene consigliato di rivolgersi al “super famoso Centro Protesi Inail di Budrio” .

“La mia protesi – argomenta ancora il bambino nella missiva – non è così semplice da fare. È particolare perché la mia non è un’amputazione, ma una malformazione“. La lettera, che si conclude con le parole dei genitori, “cosa possiamo rispondergli?”.

