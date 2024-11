Lettera di minacce al ministro Tajani

StrettoWeb

Una “lettera di avvertimento”, così si intitola, è stata recapitata oggi per posta, secondo quanto si apprende, al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo ufficio a Palazzo Chigi. La lettera è già segnalata alle forze di sicurezza. “Da domani- si legge nel testo- utilizzeremo la forza armata per colpire tutti gli interessi dello Stato terrorista di Israele, accusato a livello internazionale di crimini di guerra e genocidio, comprese le sue ambasciate, i suoi musei e tutte le attività e raduni in tutto il mondo”.

La solidarietà di Occhiuto

“Piena solidarietà e vicinanza al ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, per le gravi minacce subite da gruppi estremisti antisemiti. Sono certo che non si lascerà intimidire da un gesto così vile, ma proseguirà la sua azione con grande senso dello Stato nella strenua ricerca di una soluzione pacifica al difficile quadro geopolitico in Medio Oriente. Confido nell’operato degli organi inquirenti e delle forze dell’ordine affinché individuino al più presto gli autori di questa deprecabile azione”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

