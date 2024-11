Lavori alta velocità Salerno-Reggio Calabria, autostrada chiusa per trasportare la maxi TBM Cutterhead

StrettoWeb

Mercoledì sera, il 27 novembre, sono state disposte limitazioni al transito lungo il tratto della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in provincia di Salerno per il passaggio di un trasporto eccezionale di un convoglio lungo 40 metri, largo 8 metri e pesante 228 tonnellate, che ha trasportato la macchina TBM ‘Cutterhead’, destinata ‘ ai lavori di costruzione dell’alta velocità della nuova linea AV/AC Salerno Reggio-Calabria Lotto 1° Battipaglia – Romagnano e interconnessione con la linea storica Battipaglia-Potenza.

Il trasporto è stato effettuato nella fascia oraria notturna proprio per arrecare meno disagi possibili agli automobilisti dato che questo ha causato la chiusura dello svincolo di Pontecagnano Nord e le chiusure temporanee in ingresso in A2 degli svincoli di Pontecagnano Sud, Battipaglia, Eboli, Campagna e la chiusura della rampa di immissione all’Area di Servizio di Campagna Ovest in funzione del passaggio del convoglio.

