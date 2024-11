Ecco l’uomo scelto da Trump per risolvere la guerra in Ucraina

StrettoWeb

Donald Trump ha annunciato la nomina del generale in pensione Keith Kellogg come suo inviato in Ucraina, incaricato di porre fine alla guerra. “Sono molto lieto di nominare il generale Keith Kellogg come assistente del Presidente e inviato speciale per l’Ucraina e la Russia. Keith ha condotto un’illustre carriera militare e imprenditoriale, ricoprendo tra l’altro ruoli altamente sensibili per la sicurezza nazionale nella mia prima amministrazione”, afferma Trump.

Kellogg, 80 anni, ha scritto un documento accademico in cui chiedeva a Washington di usare gli aiuti militari all’Ucraina come leva per spingere i colloqui di pace. “Gli Stati Uniti continuerebbero ad armare l’Ucraina e a rafforzare le sue difese per garantire che la Russia non faccia ulteriori progressi e non attacchi di nuovo dopo un cessate il fuoco o un accordo di pace”, si legge nel documento di ricerca del think tank trumpiano America First Policy Institute. “I futuri aiuti militari americani, tuttavia, richiederanno che l’Ucraina partecipi ai colloqui di pace con la Russia“, rimarca il documento.

