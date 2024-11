A Joppolo una lezione gratuita di autodifesa con il maestro di arti marziali Domenico Restuccia per contrastare la violenza sulle donne

StrettoWeb

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia” presieduta dall’avvocato Lia Staropoli promuove il corso di autodifesa del Maestro di arti marziali Domenico Restuccia, l’iniziativa prevede una lezione gratuita il 25 novembre alle ore 17.00, il maestro apre le porte della sua palestra alle donne di tutte le età per dimostrare l’efficacia delle tecniche di autodifesa.

“Le Donne non sono mai al sicuro e l’aggressore può essere chiunque anche chi dice di amarvi, perché di donne che credevano di essere amate ne sono piene le fosse” Spiega l’avv. Rosalia Staropoli “Il Maestro Domenico Restuccia esperto istruttore di arti marziali, soffermandosi sulle più efficaci tecniche di autodifesa e di disarmo insegna alle allieve come superare ogni forma di aggressione e come difendersi in qualsiasi circostanza. Spesso le donne chiedono aiuto quando è già troppo tardi , quando la violenza si è già consumata, la cronaca ci informa di donne aggredite e stuprate nelle stazioni e persino per strada nell’indifferenza dei passanti. Contare su voi stesse potrebbe essere l’unica via di scampo. È importante evidenziare infine” Conclude l’avv. Rosalia Staropoli. La palestra del maestro Domenico Restuccia si trova a Joppolo Lungo la strada provinciale 23 in Via Siroto, n. 21 tel. 353 358 8532.

