“Non fatevi ingannare dal cessate il fuoco Israele-Libano”. Ecco perché “non durerà a lungo”

StrettoWeb

“Non fatevi ingannare dall’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano. Non durerà a lungo, data la debolezza e la passività delle forze armate libanesi. Israele conserva il diritto di effettuare attacchi militari all’interno del Libano per ‘far rispettare’ i termini del cessate il fuoco. Può decidere unilateralmente che l’esercito libanese e la task force internazionale non sono riusciti a impedire a Hezbollah di avvicinarsi al suo confine nel Libano meridionale. In breve, questo accordo consente a Israele di violare a suo piacimento la sovranità del Libano. Quando questi attacchi israeliani avranno luogo, come sono certo accadrà, faranno infuriare Hezbollah e la popolazione libanese e porranno fine rapidamente al cessate il fuoco. L’accordo del 2006 tra Libano e Israele per limitare l’attività di Hezbollah non funzionò. Non funzionerà nemmeno questo”.

A scriverlo, in un post su X, è Chris Hedges, giornalista, scrittore ed ex corrispondente di guerra americano, specializzato in politica e società del Medio Oriente. Nel 2002 ha fatto parte del team di giornalisti del New York Times insigniti del Premio Pulitzer.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.