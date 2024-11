Incredibile in Sicilia, imbocca l’A29 Palermo-Mazara del Vallo contromano per fuggire ai Carabinieri

StrettoWeb

Non si è fermato all’Alt e per sfuggire al posto di blocco dei carabinieri ha imboccato contromano l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Per fermare la fuga di un giovane di 26 anni è stato necessario l’intervento di più equipaggi dei carabinieri. Il giovane ha messo in pericolo la sua vita e quella degli automobilisti ed è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana. All’udienza di convalida non è stata adottata alcuna misura cautelare.

