Incidente stradale sulla SS106 per un grosso cassonato | FOTO

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone, distaccamento di Cirò Marina, è intervenuta questa mattina alle ore 5.40 circa sulla SS106 tra i comuni di Cirò e Crucoli per incidente stradale. Uno il mezzo coinvolto, un autoarticolato cassonato adibito al trasporto di ceppato, che perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

Non si registrano feriti, il conducente all’arrivo delle squadre di soccorso era già fuori dal mezzo. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del mezzo. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il tratto della SS106 è rimasto chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.

