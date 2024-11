StrettoWeb

Pomeriggio di paura a Messina dove un minorenne, in via La Farina, è stato investito da un’auto, per cause ancora in corso di accertamento. Il giovane ha subito delle ferite ed è stato trasportato in ambulanza al Policlinico della città dello Stretto.

Sul posto del sinistro si sono recati i medici del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso

