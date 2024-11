StrettoWeb

Grave incidente in mattinata a Messina dove un anziano di di 98 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sul viale Italia. L’uomo è stato centrato da una vettura guidata da una donna di 80 anni.

Il malcapitato è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico. Sul posto le forze dell’ordine per regolare il traffico e per capire la dinamica del sinistro.

