Il Messina Film Festival sarà inaugurato da una mostra dei gioielli realizzati da Gerardo Sacco 

Il programma del Messina Film Festival – Cinema&Opera si arricchisce di nuovi importanti contenuti. Se lo spettacolo “Relazioni pericolose” con Stefania Sandrelli chiuderà la manifestazione, un altro rilevante evento ne sancirà l’inaugurazione in programma sabato 30 novembre alle 18.30. Sarà, infatti, la preziosa ed originale mostra “I gioielli di Gerardo Sacco per Franco Zeffirelli” curata da Ninni Panzera, direttore artistico del Messina Film Festival, ad aprire la kermesse.

Una mostra unica che accosta le creazioni orafe che Gerardo Sacco ha realizzato per tre film del regista fiorentino e la produzione del Don Carlos di Giuseppe Verdi alla Scala di Milano. I gioielli si riferiscono ai film Otello (1986) con protagonisti Placido Domingo e Katia Ricciarelli, Il giovane Toscanini (1988) con C. Thomas Howell e Elizabeth Taylor e Amleto (1990) con Mel Gibson e Glenn Close.

Saranno circa quaranta le opere in esposizione al Museo Accascina di Messina. Un contenitore che ospita capolavori della storia della pittura (Caravaggio e Antonello da Messina su tutti) e che per una settimana vedrà l’esposizione anche dell’importante collezione cinematografica di gioielli di Gerardo Sacco. La mostra, comunque, è solo il prologo di una iniziativa cinematografica più corposa che vede il Messina Film Festival omaggiare il regista fiorentino Franco Zeffirelli con i suoi cinque film dedicati all’opera lirica e con due documentari che attraversano e illuminano la grande carriera del regista. Sarà proiettato lo stesso 30 novembre a seguire l’inaugurazione della mostra, il documentario Franco Zeffirelli, conformista ribelle di Anselma Dell’Olio che presenterà l’opera nella sala Cripta del Museo.

Il Direttore del Museo Regionale Accascina, Orazio Micali, a riguardo ha precisato: “Un cordone ombelicale lega la storia di Messina e del suo più prestigioso Museo all’opera lirica e alle sue rappresentazioni. L’oreficeria insieme alla pittura e alla scultura ma anche alla musica, al cinema, al teatro sono testimoni dell’evolversi di società rese immortali nei secoli dagli artisti e dalle loro opere e creazioni”.

Le creazioni orafe di Gerardo Sacco hanno da subito entusiasmato Franco Zeffirelli che, nel corso di una intervista, dichiarò: “Mi viene voglia di affermare suggestivamente che i suoi gioielli sono figli del sole, preziose reliquie della quiete turbinosa del mondo, stelle marine raccolte sul fondale di un mare antico dove l’acqua cristallina è il lucidissimo specchio delle nostre anime”.

L’omaggio a Franco Zeffirelli è realizzato in collaborazione con la Fondazione fiorentina che porta il suo nome e, la direttrice Caterina D’Amico, interverrà in video per la presentazione del film La Traviata. Questa prestigiosa collaborazione con la Fondazione Zeffirelli apre importanti scenari di crescita del Messina Film Festival – Cinema&Opera che si consolida come l’unica manifestazione cinematografica italiana ad occuparsi specificamente di opera lirica. La mostra, dopo l’inaugurazione del 30 novembre, sarà visitabile fino al 7 dicembre con ingresso gratuito dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

Promotori dell’iniziativa espositiva il Museo Accascina di Messina, La Zattera dell’Arte, Gerardo Sacco, AON Assicurazioni e l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri di Messina.

