Il 16 novembre Giornata Costantiniana di Visite Mediche Gratuite a Ortì

StrettoWeb

Sabato 16 novembre 2024, dalle ore 9:00 alle 12:30, si terrà una giornata Costantiniana di visite mediche gratuite presso i locali parrocchiali di Ortì, dedicata alle persone bisognose del territorio. L’iniziativa è promossa dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Sezione di Reggio Calabria in collaborazione con le comunità parrocchiali di Ortì e Arasì, la Croce Rossa Italiana – Sezione di Reggio Calabria, l’Associazione Volontari Ospedalieri, l’Associazione Croce Costantiniana e l’Associazione ANIOC di Reggio Calabria.

Questa giornata speciale rappresenta un’opportunità di accesso a visite mediche gratuite per i cittadini che ne hanno più bisogno. Un team di professionisti della salute, composto da medici e volontari delle associazioni coinvolte, sarà a disposizione per effettuare controlli sanitari e fornire consulenze mediche a chiunque necessiti di supporto. Ogni partecipante avrà l’opportunità di ricevere una consulenza medica personalizzata, a seconda delle proprie necessità e problematiche di salute.

L’evento sarà coordinato dal Dr. Emanuele Nazario Scarlata, angiologo e Cavaliere di Merito con Placca d’Argento del SMOCSG, e offrirà ai partecipanti la possibilità di consultare una squadra di specialisti altamente qualificati in vari settori. Gli esperti a disposizione saranno:

Dr. Emanuele Nazario Scarlata – Angiologo

– Angiologo Dr. Attilio Attinà – Cardiologo

– Cardiologo Dr. Filippo Bova – Gastroenterologo

– Gastroenterologo Dott.ssa Eleonora Maria Rosaria Barreca – Nefrologo

– Nefrologo Dr. Domenico Quattrone – Terapista del dolore

– Terapista del dolore Dr. Giuseppe Lombardo – Medico dell’emergenza e Chirurgo maxillo-facciale

L’iniziativa, pensata per venire incontro alle persone bisognose che vivono lontano dalle strutture sanitarie, rappresenta un importante gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità. Come sottolinea il parroco di Ortì, “il Signore ci insegna a prenderci cura del prossimo, specialmente di chi è più vulnerabile. Oggi, con questa iniziativa, vogliamo portare la salute più vicina a chi ne ha bisogno, soprattutto a coloro che, per difficoltà economiche o geografiche, non possono accedere facilmente alle cure”.

Al termine delle visite, i medici e volontari potranno godere di un pranzo preparato con amore dai parrocchiani, un momento di condivisione e comunità che arricchirà l’iniziativa. Il pranzo sarà offerto dall’Hard Discount Gest Food S.R.L.S. di Reggio Calabria, in segno di generosa collaborazione con l’iniziativa.

In aggiunta, durante la giornata, i sacerdoti cappellani dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, don Giovanni Gattuso e don Domenico Foti, insieme al parroco di Ortì e di Arasì, si occuperanno del servizio di ascolto, confessione e accompagnamento spirituale. Un’opportunità per chi lo desidera di vivere un momento di riflessione e di rinvigorire il proprio spirito, ricevendo il conforto della fede e la forza per affrontare le difficoltà quotidiane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.