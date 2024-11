Guerra Ucraina, Princi: “la libertà e il coraggio del popolo ucraino devono essere celebrati”

StrettoWeb

“1000 giorni dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Oggi al Parlamento europeo abbiamo ascoltato il Presidente Zelensky: la libertà e il coraggio del popolo ucraino devono essere celebrati senza se e senza ma“, è quanto ha affermato Giusi Princi, europarlamentare di Forza Italia di Reggio Calabria.

“Come Unione Europea dobbiamo impegnarci per il conseguimento della pace in Ucraina e in tutto il mondo, una pace che non voglia dire resa. Una pace che sia giusta, equa e rispettosa dell’integrità dei territori ucraini”, sottolinea Princi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.