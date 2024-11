Guerra Ucraina, Lavrov: “l’Occidente cerca un’escalation del conflitto”

StrettoWeb

L’Ucraina avrebbe utilizzato e colpito per la prima volta il territorio russo con i missili balistici Atacms forniti dagli Usa, dopo l’ok di Biden. Lo rendono noto i media di Kiev. Il Ministro degli esteri russo, Lavrov, ha dichiarato che gli attacchi alla regione di Bryansk “rappresentano un chiaro segnale che l’Occidente cerca un’escalation del conflitto. Spero che in Occidente leggano la nuova dottrina nucleare della Russia nella sua interezza”.

“Mosca reagirà in modo adeguato alla decisione degli Stati Uniti riguardo agli attacchi in profondità in Russia”, rimarca Lavrov.

