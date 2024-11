Dal Governo 240 milioni di euro per le palestre del Sud Italia: gioia Gelardi (Lega)

StrettoWeb

“Con la firma dei decreti per lo stanziamento di 240 milioni di euro destinati al miglioramento delle palestre scolastiche del Sud Italia, il Ministro Giuseppe Valditara conferma ancora una volta il suo impegno concreto verso il nostro territorio”. E’ quanto dichiara Giuseppe Gelardi, capogruppo della Lega Salvini Calabria in Consiglio Regionale. “Queste risorse rappresentano un passo fondamentale per garantire agli studenti e a tutte le associazioni sportive del Meridione strutture moderne e adeguate, in grado di rispondere alle esigenze formative e di promuovere il valore educativo dello sport. La Lega dimostra, con atti concreti, di essere dalla parte delle comunità del Sud e delle loro necessità” continua Gelardi.

L’investimento, che sarà destinato alla costruzione di nuove palestre e alla riqualificazione di quelle esistenti, non solo migliorerà la qualità della vita scolastica, ma contribuirà anche a ridurre le disuguaglianze territoriali, rafforzando il tessuto sociale delle nostre regioni. “È una dimostrazione di come il nostro governo lavori per unire il Paese, offrendo opportunità e strumenti adeguati a tutti, senza lasciare indietro nessuno” conclude Gelardi.

