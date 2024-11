Giuseppe Leonelli, giovane reggino sorpresa di quest’anno del Motocross su terra e sabbia

StrettoWeb

Giuseppe Leonelli, reggino classe 00 per gli amici Peppino, è la sorpresa di quest’anno del Motocross su terra e su sabbia (Marecross). Vincitore assoluto del campionato interregionale nella categoria MX 2 Esordienti sia su terra che su sabbia; Leonelli da sempre appassionato di motori, si cimenta in questo sport solamente alla fine del 2023, dimostrando un talento innato ed una capacità di apprendimento secondi a nessuno. Nel 2024 fresco di moto ed allenamenti, debutta nella categoria di ingresso con la sua Husqvarna Fc 250 con tabella numero #143, ottenendo risultati e tempi sbalorditivi. I progetti futuri lo vedranno debuttare nella categoria superiore SPORT, dove già sta iniziando a prendere le misure per puntare al gradino più alto del podio, insieme al Gi Cross Racing Team di Reggio Calabria che conta piloti di alto livello nazionale. Un’altro talento Reggino che piano piano emerge. Forza Peppino!

Giulio Lascala

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.