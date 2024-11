Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, iniziativa di Forza Italia a Messina

StrettoWeb

Un incontro organizzato e fortemente voluto da Azzurro Donne, il dipartimento rosa di Forza Italia, grazie all’impegno del coordinatore per la Città metropolitana di Messina, Ester Isaja. Nasce così la tavola rotonda che si svolgerà martedì 25 novembre, alle ore 10 al Salone delle Bandiere del Comune di Messina, in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’. L’evento è patrocinato dal Comune di Messina e partecipa alla campagna ‘Posto occupato’.

L’incontro si articolerà in forma di conversazione prendendo spunti dal libro ‘Di Notte solo di Notte’ (Rossini editore) scritto da Giusi Russo, volume che ha ricevuto la menzione speciale Casa Sanremo 2024 e vincitore, nel 2022, del premio letterario giornalistico Nadia Toffa. All’incontro sarà presente l’autrice.

Prevista la partecipazione della Sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano e degli onorevoli Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna; Tommaso Calderone; Bernadette Grasso; Alessandro De Leo. A porgere i saluti il sindaco di Messina Federico Basile, a seguire gli altri interventi: Ester Isaja, Coordinatrice di Forza Italia Azzurro Donna a Messina; di Maria Antonietta Astone, coordinatrice per la regione Sicilia di Azzurro Donna e di Antonio Barbera, Coordinatore di Forza Italia per la Città Metropolitana di Messina.

