Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative in programma a Siderno

Un impegno costante nella diffusione della cultura delle sane relazioni e contro ogni forma di violenza di genere. Sin dal suo insediamento, l’Amministrazione Comunale di Siderno guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, ha messo in campo ogni iniziativa per combattere quello che rappresenta uno degli aspetti più deleteri della società odierna, dall’installazione delle panchine rosse nelle villette adiacenti il palazzo comunale all’albero nel giardino della biblioteca sul cui tronco sono stati appesi i messaggi di sensibilizzazione.

E anche quest’anno, la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita con risoluzione n° 54/134 del 17 dicembre 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, s’inserisce nel solco di questa incessante attività di sensibilizzazione, rivolta soprattutto alle giovani generazioni, che durerà due giorni.

Lunedì 25 alle 10:30 l’Amministrazione Comunale accoglierà cittadini, autorità civili, militari e religiose all’ingresso del Palazzo Comunale per condurli nella sala consiliare laddove verranno esposte le opere a tema realizzate da studenti e docenti del liceo artistico “Pitagora” e quelle a forma di cuore, create per l’occasione e donate al Comune di Siderno da alcuni artisti del comprensorio, nel quadro dell’iniziativa “Siderno: La Fabbrica dei Cuori” concepita dall’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Francesca Lopresti. Opere che, nei giorni successivi, verranno installate in via definitiva su alcune piazze e punti di ritrovo della città, in modo da lasciare un messaggio di sensibilizzazione permanente.

Nel pomeriggio, poi, alle 17:30 avrà luogo un incontro-dibattito intitolato “Oltre ogni più bieca immaginazione”, a cura di Simona Masciaga, con proiezione di video e immagini sulla violenza di genere, al quale prenderanno parte, oltre all’assessore Lopresti, la responsabile dello sportello legale antiviolenza del Comune di Siderno Caterina Origlia, la psicologa Daniela Diano e l’ispettore del Commissariato di P.S. di Siderno Patrizia Liguori.

Martedì 26 alle 10:30, nell’aula magna del Polo Tecnico Professionale “Marconi-Ipsia Art-Zanotti” si terrà un dibattito sul tema, preceduto da alcune letture da parte degli studenti coordinati dalla docente Veneranda Legato. Dopo i saluti del sindaco Mariateresa Fragomeni, interverranno Lucia Lipari e Francesca Mallamaci della Piccola Opera Papa Giovanni Onlus, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri Giuseppe Casciaro, la Dirigente del Commissariato di P.S. di Siderno Serafina di Vuolo e il Garante della disabilità della Regione Calabria Ernesto Siclari.

