Giornata contro la violenza sulle donne, il Bocale Calcio “aderisce al sentimento di sdegno”

“Il Bocale Calcio Admo in tutte le sue componenti, per l’ennesimo anno aderisce al sentimento di sdegno per le continue violenze sulle donne. Il 25 novembre, per non dimenticare, infatti la partita di domenica sarà dedicata alle vittime donne di tutti questi anni, con l’auspicio che ogni donna possa avere la forza di denunciare subito ogni forma di violenza”.

“Noi del Bocale in tutte le nostre attività lottiamo per questo, perché questi carnefici possano subire pene piu severe per la gravità del reato commesso. Noi del Bocale ci siamo”. Così in una nota il Dirigente dell’Area Sociale del Bocale Calcio Admo, Avv. Pollifroni Filippo.

