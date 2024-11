Da Gioia Tauro ad Amici fino a J. Lo e Taylor Swift: il reggino Giuseppe Giofré si racconta a “This is me”, su Canale 5

StrettoWeb

Giovanissimo, nel 2011. Ma ha scalato le tappe, anche abbastanza in fretta, arrivando alla… “conquista del mondo”. Da dove è partito? Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria. Giuseppe Giofrè, ballerino 31enne vincitore di “Amici” 13 anni fa, questa sera è stato tra gli ospiti di “This is me”, nuovo programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Prima puntata del nuovo format e, Giuseppe, primo ospite della serata insieme ad Emma Marrone, vincitrice del talent show due anni prima. I due, tra l’altro, sono anche amici. Giofré si è raccontato alla conduttrice, a partire proprio dalla sua Calabria: “non era facile arrivare dove sono arrivato, venendo da un paese in provincia di Reggio Calabria, ma forse è stato anche uno stimolo”, ha risposto il ballerino alla domanda della Toffanin, che chiedeva ai due quanto fosse stato difficile cominciare partendo da due piccoli paesi di provincia.

Dopo le parole, l’artista reggino è passato ai fatti, a ciò che sa fare meglio: ballare. Così, dopo un simpatico siparietto su un cambio abiti al volo in diretta, Giofré si è esibito nel palco di Canale 5. “Da performer mi trasformo, c’è il mio alterego. Ecco, this is me”, ha detto, evidenziando la sua grande personalità, molto estrosa nel ballo al netto di un carattere tranquillo e timido davanti alle telecamere. “E’ rimasto umile ed educato nonostante il successo”, ha fatto notare Emma a tal proposito.

Già, successo. Perché, come detto, l’artista gioiese è arrivato ad esibirsi con cantanti del calibro di Dua Lipa, Kylie Minogue, Britney Spears, Taylor Swift, come mostrato in una clip durante la trasmissione. “All’inizio ero emozionato, ora per me è lavoro”, ha detto Giofrè, la chiara dimostrazione di come i sogni – con determinazione, impegno, talento e costanza – si possono raggiungere anche partendo dalla provincia.

