Giletti alza un polverone: “un famoso calciatore di Milano ha preso a botte una ragazza”, Fabrizio Corona sgancia il nome

StrettoWeb

Massimo Giletti, famoso giornalista, ha sganciato una bomba sul mondo del calcio. Nel corso del programma ‘Lo stato delle cose’ andato in onda nella serata di lunedì 25 novembre 2024, il conduttore ha affrontato un argomento molto delicato proprio nella giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Giletti ha dichiarato di aver ricevuto un video che immortala una scena di estrema gravità. Un calciatore di una squadra di Milano, individuato in stato confusionale, avrebbe colpito violentemente una ragazza nel privé di un noto locale della città.

“E’ arrivato un video alla nostra redazione, si vede tutto e le cose non sono confutabili. Si tratta di un calciatore famosissimo, era in uno stato confusionale”. Nel video esclusivo il calciatore si sarebbe scagliato contro la donna, facendola cadere a terra. Dopo averla sollevata, l’avrebbe colpita ancora. Il video mostrerebbe anche il calciatore sfasciare un muro e altri oggetti. Il nome del calciatore non è stato svelato ma il giornalista Giletti ha parlato di una persona famosissima e poi ha aggiunto: “se metti un simbolo rosso sul volto e fai queste cose, sei poco adatto al sistema”, con riferimento all’iniziativa della Lega Serie A contro la violenza sulle donne. “Sono immagini molto pesanti e per il momento abbiamo deciso di non pubblicarla. Stiamo facendo altre indagini”, ha concluso il giornalista e conduttore.

La rivelazione di Fabrizio Corona

Il nome non è stato comunicato ma, inevitabilmente, è tornata alla ribalta una vecchia indiscrezione di Fabrizio Corona pubblicata sul suo canale Telegram: “il cambiamento di Theo Hernandez, da quando è arrivato al Milan, non è passato inosservato. Da giovane talento promettente sotto la gestione di Paolo Maldini, oggi il suo atteggiamento sembra essersi trasformato, e non in meglio. Un comportamento arrogante e spocchioso in campo ha fatto storcere il naso a tifosi e compagni di squadra. La sua recente performance, con atteggiamenti discutibili durante una partita, ha lasciato molti a bocca aperta, come quando si è isolato a margine della squadra”.

“Ma è la sua vita privata che desta ancor più preoccupazione. Sempre più spesso il nome di Theo Hernandez mi arriva in redazione associato a serate sfrenate in locali notturni con un comportamento fuori controllo. Un video arrivato nella mia agenzia Atena però, è particolarmente inquietante: il calciatore, visibilmente ubriaco, lo si vede colpire con un pugno una donna, che è caduta a terra. La vittima ha successivamente sporto denuncia per violenza privata. In tutto ciò, il Milan è a conoscenza e ha deciso di non prendere provvedimenti nei confronti del giocatore. Poi però la Lega e i suoi club dedicano la giornata di Serie A per la lotta alla violenza sulle donne…”, scriveva l’ex re dei Paparazzi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.