Futsal, sconfitta amara per l’Ecosistem Lamezia: a Mazara del Vallo finisce 6-3

Non è stata una trasferta fortunata quella dell’Ecosistem Lamezia Soccer, che torna dalla sfida contro il Futsal Mazara con una sconfitta per 6-3. Un match dal doppio volto, in cui gli Orange hanno mostrato buone trame di gioco ma hanno pagato caro alcuni episodi, soprattutto l’inferiorità numerica nella ripresa.

La partita

La partita è iniziata con grande equilibrio, con entrambe le squadre capaci di rispondere colpo su colpo. Per l’Ecosistem, i gol del primo tempo sono stati firmati da Peralta e Flores, che hanno consentito di andare al riposo sul 2-2. Nella ripresa, i lametini sono ripartiti con determinazione, trovando il vantaggio grazie a una rete di De Masi. Tuttavia, complice l’espulsione di Mazzei e l’inferiorità numerica, l’Ecosistem ha subito il ritorno dei padroni di casa, i quali – spinti dal pubblico casalingo – hanno cambiato l’inerzia del match chiudendolo, infine, sul 6-3.

Il match si è chiuso sul 6-3 per il Mazara, un risultato che forse punisce oltremisura l’Ecosistem, protagonista di un buon primo tempo e capace di tenere testa ai siciliani per buona parte della gara. La squadra di mister Lombardo avrà ora il compito di analizzare gli errori e ripartire con grinta in vista del prossimo impegno di campionato. Tornare a vincere sarà fondamentale per proseguire con ambizioni una stagione ancora tutta da giocare.

Il tabellino

FUTSAL MAZARA – ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER 6-3

Futsal Mazara: Sugamiele, Joao, Rosone, S. Bruno, Buscaglia, Gancitano, Mannone, Rivella, D’Antoni, Novara, Alves, De Marco V. All. Vincenzo Bruno.

Ecosistem Lamezia: Mazzei, Peralta, Flores, Caffarelli, Mantuano, De Masi, Iaria, Martino, Gagliardi, Pestich, Volini, Pulerà. All. Andrea Lombardo.

Marcatori: 5’pt Peralta (L), 5’30’’pt Flores (L), 14’30’’ pt Alves, 16’30’’ pt Biscaglia, 3’ st De Masi(L), 9’ st Rivella, 12’ st De Marco, 18’st Rosone, 18’30’’ Rivella.

Arbitri: Federica Grasso (Caserta), Gabriele Bruno Barbato (Castellammare di Stabia). Crono: Giuseppe Lamorgese (Palermo).

Note: Ammoniti: Rivella, Caffarelli, De Masi, Peralta. Espulso: Mazzei.

