Forza Italia a Melito Porto Salvo: un successo la 4ª tappa di “Radici”

Il 22 novembre, si è tenuta a Melito Porto Salvo, presso i locali dell’ex mercato coperto, la quarta tappa (area grecanica) del tour di ascolto del territorio promosso dal coordinamento regionale di Forza Italia con a capo l’on. Cannizzaro. Un evento partecipato e ricco di contenuti che ha visto la presenza di numerosi sindaci, coordinatori di partito, amministratori locali, simpatizzanti e cittadini interessati a discutere delle sfide e delle opportunità per il futuro del nostro territorio. A moderare i lavori, la padrona di casa, Patrizia Crea, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, che ha sapientemente condotto la serata, dando spazio agli interventi dei numerosi relatori e ai momenti di confronto con il pubblico.

Il parterre istituzionale ha visto la partecipazione di esponenti di spicco del partito e delle istituzioni calabresi, tra cui l’onorevole Francesco Cannizzaro Deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, l’onorevole Giovanni Arruzzolo, Deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia, e i consiglieri regionali Giacomo Crinó, Salvatore Cirillo e Domenico Giannetta. Presente anche il coordinatore cittadino di Forza Italia di Reggio Calabria, Tonino Maiolino.

Il dibattito si è focalizzato sulle potenzialità e sulle problematiche che affliggono l’Area Grecanica, con particolare attenzione alla sanità, viabilità, infrastrutture, minoranze linguistiche, sport e turismo, temi fondamentali per lo sviluppo del territorio. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie opinioni e proposte, contribuendo a un momento di riflessione collettiva volto a trovare soluzioni concrete per if miglioramento delle condizioni di vita della comunità.

L’evento si è concluso con un clima di grande partecipazione e collaborazione, che sottolinea ancora una volta l’impegno di Forza Italia nel dislogare direttamente con i cittadini e ascoltare le loro esigenze per costruire insieme un futuro migliore. Forza Italia continuerà il suo tour di ascolto, con l’obiettivo di raccogliere le istanze del territorio e di dare voce a tutte le comunità calabresi.

Il coordinamento forzista esprime soddisfazione per l’attenzione che il partito, con a capo il coordinatore regionale on. Cannizzaro, ha dato a questa area in cui si comincia ad accendere un dibattito costruttivo che darà di certo un contributo fattivo allo sviluppo di futuri progetti politici.

