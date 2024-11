Finanziato il restyling della palestra della scuola media di Villa San Giovanni

StrettoWeb

“Finanziata dal ministero della Pubblica Istruzione la “riqualificazione/realizzazione ex novo di aree all’aperto destinato ad attività sportive scolastiche”: si tratta nello specifico del restyling della palestra della scuola media Rocco Caminiti per un importo di finanziamento di 930.000 €. Il PNRR “missione 4 istruzione ricerca”, che ha come obiettivo il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione al fine di favorire le infrastrutture per lo sport nelle scuole, è stato attenzionato da questo ente nel maggio 2022 per un intervento sulla palestra di via monsignor Bergamo, struttura a disposizione della scuola media Rocco Caminiti ma anche delle associazioni sportive e della città. La notizia, appresa direttamente dalla dirigente di missione del ministero della Pubblica Istruzione e dalla senatrice Tilde Minasi, permetterà, a graduatoria pubblicata, la progettazione dell’intervento per adeguare, arredare, attrezzare nel miglior modo possibile la nostra palestra cittadina”. E’ quanto affermano in una nota il sindaco, la giunta comunale e il gruppo consiliare “Città in Movimento”

“Il decreto con cui il Ministro Valditara ha dato l’ok al finanziamento anche per Villa San Giovanni porta la data del 24 ottobre 2024: il progetto, infatti, era stato ammesso ma non finanziato nel 2022 ed oggi, con lo scorrimento della graduatoria, l’ente locale potrà, quale centrale di committenza, favorire la sistemazione degli spazi sportivi. Il primo grazie va al commissario prefettizio Dottor Marco Oteri per aver recepito la necessità di mettere a nuovo uno spazio comune che serve non solo per le sue caratteristiche (spaziali, tipologiche e funzionali) alla pratica sportiva, ma anche uno spazio che è sempre stato e ancor più sarà – nel prossimo futuro – spazio sociale di benessere e di crescita per le giovani generazioni. Con lo stesso impegno con cui sono stati portati avanti tutti i finanziamenti ed i progetti cui quest’amministrazione comunale ha destinato gran parte delle proprie risorse umane, professionali, logistiche, anche la riqualificazione della palestra della scuola media Caminiti sarà prioritaria nei prossimi obiettivi. La sistemazione degli spazi sportivi, peraltro, è stata missione di quest’amministrazione comunale sin dal suo insediamento: a brevissimo ripartiranno i lavori per il completamento del palloncino giudice Scopelliti (via Lupina), che diventerà quello spazio in più di cui la città ha bisogno per coltivare al meglio la propria mission sportiva. Entro fine anno, poi, ci saranno piccoli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del Santoro: com’era nelle nostre intenzioni, questi 35.000 € messi a bilancio nel 2024, consentiranno di migliorare la funzionalità delle aree a disposizione”, rimarca la nota.

“Il vero obiettivo cui si sta lavorando è l’intervento di sistemazione complessiva di tutto lo stadio con un progetto che, con l’autorizzazione del CONI, possa ottenere accesso a due prossimi finanziamenti. Resterà da “metter mano“ alle altre strutture sportive cittadine: la programmazione di eventuali progettazioni sarà a valere sul POR Calabria 2021/2027 le cui misure di intervento dovrebbero a breve essere nella disponibilità degli enti locali. Più volte abbiamo detto che la vera forza di un ente sono i progetti di cui dispone: a questi abbiamo lavorato e continueremo a farlo per non mancare un bando, con la consapevolezza che la qualità delle progettazioni presentate permetterà alla città di Villa san Giovanni di “ridisegnarsi” anche e non solo nel mondo dello sport”, conclude la nota.

