Falcomatà e il traguardo in ANCI, congratulazioni anche da Platì

Il Vice Sindaco di Platì, Giovanni Sarica, esprime le sue più sincere congratulazioni al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la sua recente elezione all’Ufficio di Presidenza dell’ANCI, un traguardo di grande rilevanza che segna una pietra miliare per la nostra area metropolitana e per l’intera regione. “Essere l’unico calabrese a far parte di questo prestigioso organismo rappresenta non solo un riconoscimento delle capacità e delle competenze del nostro sindaco – spiega il vicesindaco Sarica – ma anche un’opportunità unica per la provincia di Reggio Calabria e della Calabria di avere una voce forte e autorevole a livello nazionale”.

“Sono certo che il Sindaco saprà portare avanti le istanze del nostro territorio, valorizzando le peculiarità e le necessità dei nostri territori. Questo è un momento di grande orgoglio per tutti noi e un’occasione per lavorare insieme per il bene della nostra comunità”, ha dichiarato Sarica. “La nomina del sindaco Falcomatà – ha concluso Sarica – rappresenta un passo importante verso il rafforzamento del ruolo delle amministrazioni locali nel panorama politico italiano, e auspichiamo che questo nuovo incarico porti a risultati concreti e positivi per la nostra regione”.

