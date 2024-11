Ex Reggina sugli scudi: Mozart protagonista in patria con una storica promozione. E Strelec sfida il Milan

StrettoWeb

Sono giorni importantissimi, questi, per alcuni ex Reggina, due in particolare. Il primo non ha bisogno di presentazione: è Santos Batista Mozart, capitano e bandiera amaranto ai tempi della Serie A. Il brasiliano, che allena in patria, ha conquistato un traguardo storico per la squadra da lui guidata: il suo Mirassol Futebol Clube ha infatti conquistato la promozione in Serie A Betano – la massima serie carioca – per la prima volta nella sua storia.

La compagine brasiliana – è qui la storia incredibile – nel 2020 si trovava in Serie D. Poi la scalata pazzesca e rapida fino alla massima serie, festeggiata con la vittoria per 1-0 contro la Chapecoense nell’ultima giornata di B brasiliana. Tra l’altro il primo storico campionato coincide con il centenario del club, fondato nel 1925. Nel 2025, dunque, doppia grande festa per Mozart, grande protagonista.

Fermento Strelec: in patria brilla

L’altro ex in fermento è David Strelec. A Reggio non per anni e non in Serie A come Mozart, anzi, ma ricordato dai tifosi per aver militato sullo Stretto di recente. Arrivato a gennaio 2023 alla Reggina, all’epoca lanciatissima verso la Serie A con Inzaghi in panchina, avrebbe dovuto non far rimpiangere il mancato arrivo di Coda e il fallimento Santander, ma ha messo a segno solo 3 reti, tra cui una doppietta al Como.

Ora è tornato in patria, allo Slovan Bratislava, squadra slovacca che aveva lasciato prima di arrivare in Italia, allo Spezia. Con lo Slovan, il giovane attaccante ha anche militato in Champions League, segnando una rete. Oggi, alle ore 18.45, affronterà il Milan, tra l’altro squadra simbolo del suo ex allenatore, Pippo Inzaghi.

