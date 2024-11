StrettoWeb

Oggi, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è arrivata la condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, colui che il 27 maggio 2023 uccise a coltellate la 29enne Giulia Tramontano – incinta di sette mesi – a Senago, in provincia di Milano.

Lo ha deciso oggi la Corte di Assise al termine del processo di primo grado per omicidio volontario pluriaggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.