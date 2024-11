Ennesima aggressione a capotreno: un ragazzo gli rifila pugni e gli rompe due denti

StrettoWeb

Ennesima aggressione a capotreno in Italia. Così come le scene di violenza in ospedale, cominciano a diventare troppo frequenti anche quelle nei treni e nelle stazioni del nostro paese. Un capotreno 50enne, ieri pomeriggio, è finito sotto scacco di un ragazzo, ai quali era stato chiesto il biglietto. Il giovane, in viaggio sul regionale che collega Porretta e Pianoro, in Provincia di Bologna, ha aggredito il controllore rifilandogli dei pugni e facendogli saltare due denti, prima di scappare.

Per questo il convoglio Trenitalia-Tper è stato fermato a Vergato, la corsa è stata cancellata e così quelle di due treni successivi. Il capotreno, soccorso dal 118, è stato accompagnato all’Ospedale di Porretta. I carabinieri hanno ascoltato altri passeggeri e hanno acquisito le immagini: si cerca un minorenne, che sarebbe già noto alle forze dell’ordine. A dare notizia dell’aggressione è stato il Resto del Carlino.

