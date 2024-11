Elezioni Usa, Trump simula del sesso orale durante un comizio | VIDEO

StrettoWeb

L’ex presidente Donald Trump, in corsa per le presidenziali, nel corso di un comizio a Milwaukee, prima si è lamentato dei problemi tecnici, poi di un microfono posto troppo in basso. Quindi ha mosso la testa con la bocca aperta su e giù, simulando, secondo molti osservatori, del sesso orale. Lo si legge nell’Huffington Post.

“Stai scherzando. Vuoi vedermi fare a pezzi – ha detto Trump rivolto al pubblico – la gente dietro le quinte? E’ una situazione piuttosto stupida”, ha aggiunto dopo che i partecipanti al raduno hanno cantato “aggiusta il microfono”, durante il suo discorso. In seguito, con il microfono in mano, ha aggiunto: “Sono così arrabbiato. Mi sto facendo il culo con questo stupido microfono. Mi sto facendo esplodere il braccio sinistro. Ora mi farò saltare il braccio destro e mi farò saltare anche la gola, a causa di queste stupide persone”.

DONALD TRUMP JUST MIMICKED GIVING HIS MICROPHONE A BJ IN MILWAUKIE pic.twitter.com/roBmNGqe25 — Alan Thomson (@TheSysMechanic) November 2, 2024

