Elezioni Usa, Trump durissimo: “non mi dispiacerebbe se sparassero ai media”

Dopo le pistole da puntare contro Liz Cheney, Donald Trump attacca la stampa sostenendo che non gli “dispiacerebbe se qualcuno sparasse ai media”. “Per uccidermi qualcuno dovrebbe sparare attraverso i giornalsti presenti e la cosa non mi dispiacerebbe così tanto”, ha detto durante un comizio in Pennsylvania definendo i media “gravemente corrotti”.

