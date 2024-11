Elezioni Usa, Trump contro Liz Cheney: “bisognerebbe spararle”. La replica

StrettoWeb

Donald Trump attacca l’ex deputato repubblicano Liz Cheney definendola una “war hawk” (“falco di guerra”). “Mettiamola in piedi con un fucile che le spara addosso, ok? – ha detto l’ex presidente durante un evento elettorale a Glendale, in Arizona – vediamo come si sente, quando i fucili sono puntati sulla sua faccia”. Trump ha poi insultato Cheney definendola “molto stupida e un’idiota”.

La replica

“È così che i dittatori distruggono le nazioni libere – la risposta di Liz Cheney in un post su X – Minacciano di morte chi parla contro di loro. Non possiamo affidare il nostro Paese e la nostra libertà a un uomo meschino, vendicativo, crudele e instabile che vuole essere un tiranno”

