“Chiunque vincerà le elezioni presidenziali negli Stati Uniti continuerà a collaborare con la Nato e a mantenere i suoi impegni”, lo ha detto a Berlino il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

“Lavoreremo con Kamala Harris o con Donald Trump, non ho dubbi: è nell’interesse di tutti, qui in Europa e negli Usa e gli Stati Uniti non ripeteranno l’errore commesso dopo la prima guerra mondiale di di ritirarsi dall’Europa. La Russia di Putin rappresenta una minaccia diretta”.