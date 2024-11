StrettoWeb

“L’Unione Europea si sta preparando ai risultati delle elezioni presidenziali negli Usa. Non è nostro compito – afferma il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer, a Bruxelles durante il briefing con la stampa – appoggiare candidati o esprimere preferenze“.

“Ci stiamo preparando per i risultati delle elezioni presidenziali Usa. Non commentiamo i risultati delle elezioni in Paesi terzi. Il nostro ruolo è essere pronti per qualsiasi risultato esca dalle elezioni Usa”, conclude.

