Elezioni USA, LeBron James: “penso ai miei figli, voto Kamala Harris”

Visti gli attriti del passato con Donald Trump, non è una sorpresa. Ma LeBron James ci tiene comunque a ribadirlo: voterà Kamala Harris alle prossime elezioni USA. Il cestista dei Los Angeles Lakers, attualmente il giocatore più rappresentativo dell’NBA, si è esposto dichiarando la sua preferenza politica contraria a Donald Trump.

“Di cosa stiamo parlando? Quando penso ai miei figli e alla mia famiglia, a come cresceranno, la scelta per me è chiara. Votate per Kamala Harris“, ha spiegato LeBron James su ‘X’ che, a proposito di figli, ha toccato un nuovo traguardo: è il primo nella storia dell’NBA a giocare nella stessa squadra con il figlio, il giovane Bronnie, draftato dai Lakers.

