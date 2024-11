Elezioni Usa, Jennifer Lopez con Harris: “facciamo vincere i buoni”

StrettoWeb

Jennifer Lopez la notte scorsa ha rotto gli indugi ed è salita sul palcoscenico con Kamala Harris per invitare le donne e i latinoamericani a votare per “un finale hollywoodiano, in cui la brava ragazza alla fine vince”. “Bisogna rispondere “Presente!” perché Harris possa sconfiggere Trump”, ha detto la diva del pop durante una manifestazione in Nevada, uno dei sette Stati in bilico nelle elezioni di martedì.

