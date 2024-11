StrettoWeb

“La sanità deve essere un diritto non un privilegio di pochi”. Lo ha detto Kamala Harris in un comizio in Michigan attaccando Donald Trump. “C’è chi vuole abolire l’Health Care Act”, ha dichiarato la candidata democratica nell’ennesimo comizio in uno degli Stati più contesi.

