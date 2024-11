Elezioni Usa, ecco come funziona il sistema elettorale statunitense

Il sistema elettorale degli Stati Uniti è estremamente complesso e forse cervellotico, rispetto ai sistemi Europei. Infatti, negli Usa, un presidente può essere eletto anche senza avere la maggioranza del voto popolare. Questo perché non è il popolo ad eleggere in maniera diretta il presidente, bensì i Grandi elettori. Per diventare presidente bisogna ottenere il voto di almeno 270 di essi, su 538 totali.