Le elezioni negli Stati Uniti, con lo scontro tra Donald Trump e Kamala Harris, stanno monopolizzando la politica mondiale e non. I partiti italiani, già da tempo, si sono schierati: la Lega è per Trump, il Pd è con Harris. Il premier Giorgia Meloni ed il ministro degli Esteri Antonio Tajani non si sono esposti.

Strana la decisione del leader M5S Giuseppe Conte di non prendere apertamente posizione a favore di Harris, alla luce della linea progressista imposta dall’ex premier.

