Elezioni Usa, Dodik ai serbi-americani: “votate per Trump”

StrettoWeb

Il leader serbo-bosniaco Milorad Dodik ha invitato i rappresentanti della diaspora serba negli Stati Uniti a votare domani per Donald Trump che, a suo dire, a differenza delle precedenti amministrazioni è in grado di capire meglio la situazione in Bosnia-Erzegovina.

“Invito tutti i rappresentanti della comunità serba negli Usa ad appoggiare nelle elezioni presidenziali il candidato repubblicano Donald Trump. Il suo ritorno alla guida degli Stati Uniti significherebbe il ritorno a una politica estera razionale e giusta, dalla quale dipende anche la stabilità globale”, ha detto Dodik.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.