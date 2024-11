Elezioni Usa, Cheney: “è ora che Bush faccia sentire la sua voce per Harris”

StrettoWeb

“Non mi spiego perché George W. Bush non abbia ancora parlato, ma penso che sia ora e spero che lo faccia”. Così Liz Cheney, la repubblicana anti-Trump contro la quale l’ex presidente durante un comizio in Arizona ha pronunciato quelle che la procura locale sta indagando come possibili minacce di morte, ha espresso il desiderio che l’ex presidente repubblicano dia il suo endorsement a Kamala Harris.

